По её словам, история не сохранила имени создателя этого блюда. В статье говорится, что борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.

Отмечается, что борщ старше хроник, подтверждающих его существование, а возможно предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. Седжвик отмечает, что даже если борщ придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу. «Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», — пишет The American Conservative.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова продолжила язвительный диалог с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем после того, как тот колко обратился к российской представительнице МИДа в связи с включением украинского борща в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

