В США заявили, что суд над президентом Нигера не поможет мирно решить конфликт
Решение хунты в Нигере судить отстраненного от власти главу государства Мохамеда Базума безосновательно, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя.
По его словам, это не поможет мирно решить кризис в стране. «Эти действия являются совершенно безосновательными и неоправданными», — заявил дипломат. При этом Вашингтон настаивает на том, чтобы Базума освободили как можно скорее.
Ситуация с военным переворотом в Нигере все больше бьет по престижу Франции, которая выразила недовольство реакцией на происходящее США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru