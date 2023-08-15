В США заявили, что суд над президентом Нигера не поможет мирно решить конфликт

По его словам, это не поможет мирно решить кризис в стране. «Эти действия являются совершенно безосновательными и неоправданными», — заявил дипломат. При этом Вашингтон настаивает на том, чтобы Базума освободили как можно скорее.

Ситуация с военным переворотом в Нигере все больше бьет по престижу Франции, которая выразила недовольство реакцией на происходящее США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

