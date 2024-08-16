В США заявили, что соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию
В ходе переговоров в Дохе по вопросам прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками достигнуто значительное продвижение и соглашение готово к подписанию. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, сообщает РИА Новости.
По его словам, в конце следующей недели в Каире состоится встреча представителей США и их партнеров. Целью встречи будет окончательная доработка и закрепление достигнутого соглашения.
Американский чиновник сообщил журналистам, что достигнут значительный прогресс по ряду обсуждаемых вопросов.
Он отметил, что представители палестинского движения ХАМАС также присутствуют в Дохе, и в последние дни высокопоставленные официальные лица из Катара и Египта имели возможность провести переговоры с ними, передает «Радиоточка НСН».
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