В США заявили, что соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию

В ходе переговоров в Дохе по вопросам прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками достигнуто значительное продвижение и соглашение готово к подписанию. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, сообщает РИА Новости.

По его словам, в конце следующей недели в Каире состоится встреча представителей США и их партнеров. Целью встречи будет окончательная доработка и закрепление достигнутого соглашения.