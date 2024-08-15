СМИ: В Дохе начались переговоры о введении режима прекращения огня в секторе Газа
В Дохе стартовали переговоры о введении режима прекращения огня в секторе Газа при участии представителей Египта, Катара, США и Израиля, сообщил телеканал Sky News Arabia.
В материале уточняется, что стороны также обсудят вопрос освобождения заложников. Примут ли участие представители движения ХАМАС в консультациях – не сообщается.
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщало, что число погибших в результате израильских ударов по территории превысило 40 тысяч человек, передает RT.
Ранее глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево заявил, что Палестина рассчитывает на поддержку России в достижении своих целей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru