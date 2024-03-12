В США заявили, что Россия не хочет прямого конфликта с НАТО и Штатами

Согласно документу, Россия продолжит «асимметричную активность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе».

При этом Нацразведка признает, что Россия остается способным и «устойчивым противником».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению НАТО и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

