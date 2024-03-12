В США заявили, что Россия не хочет прямого конфликта с НАТО и Штатами

Россия не хочет прямого военного конфликта с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доклад американской Национальной разведки.

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Согласно документу, Россия продолжит «асимметричную активность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе».

При этом Нацразведка признает, что Россия остается способным и «устойчивым противником».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению НАТО и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияСШАНАТО

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