В США заявили, что Россия не хочет прямого конфликта с НАТО и Штатами
Россия не хочет прямого военного конфликта с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доклад американской Национальной разведки.
Согласно документу, Россия продолжит «асимметричную активность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе».
При этом Нацразведка признает, что Россия остается способным и «устойчивым противником».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может привести к военному столкновению НАТО и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что Россия не хочет прямого конфликта с НАТО и Штатами
- Выполнявший рейс Дубай - Москва самолет «Аэрофлота» вернулся из-за неполадки
- Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения детей в Подмосковье
- СМИ: из международной телеверсии «Оскара» убрали награждение украинского фильма
- Глава ЦРУ допустил новое контрнаступление ВСУ в конце 2024 года
- СМИ: руководство «Спартака» выбрало четырех кандидатов на замену Абаскалю
- Разведка США заявила о нежелании России конфликтовать с НАТО
- В подмосковном супермаркете взяли на работу кота
- Молдавия представила вино, созданное искусственным интеллектом
- Снявшая «Простые вещи» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru