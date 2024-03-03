В США заявили, что российская армия использует американские технологии

Военная машина России до сих пор использует технологии США, сообщает The Washington Times со ссылкой на сенатора из Демократической партии Ричарда Блументала.

СМИ: в ОАЭ согласились ограничить экспорт ряда товаров в РФ

По его словам, американские технологии применяются Россией при производстве ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения. Как считает законодатель, экспортный контроль, введенный Вашингтоном, не выполняет своих задач.

В мае 2023 года американский госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что новые антироссийские санкции Вашингтона ограничат передачу Москве технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииСШАРоссийская Армия

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