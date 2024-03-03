В США заявили, что российская армия использует американские технологии

По его словам, американские технологии применяются Россией при производстве ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения. Как считает законодатель, экспортный контроль, введенный Вашингтоном, не выполняет своих задач.

В мае 2023 года американский госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что новые антироссийские санкции Вашингтона ограничат передачу Москве технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

