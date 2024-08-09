В США заявили, что перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»

Американские власти перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации США.

СМИ: США направили на Ближний Восток эскадрилью стелс-истребителей

Это произошло на фоне угрозы эскалации в регионе. Отмечается, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.

Ранее Пентагон заявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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