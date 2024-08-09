В США заявили, что перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы»
9 августа 202405:37
Американские власти перебросили на Ближний Восток «ужасно много военной силы», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации США.
Это произошло на фоне угрозы эскалации в регионе. Отмечается, что американские власти хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.
Ранее Пентагон заявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru