СМИ: США направили на Ближний Восток эскадрилью стелс-истребителей
4 августа 202415:44
Военно-воздушные силы США направили на Ближний Восток эскадрилью истребителей пятого поколения на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном, сообщало издание Air And Space Forces Magazine.
По информации портала, Вашингтон направил в регион группу стелс-истребителей F-22 Raptors. Издание ссылается на информированный источник в Пентагоне.
Место базирования эскадрильи на Ближнем Востоке и ее задачи не раскрываются.
Ранее трое официальных лиц США и Израиля допустили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru