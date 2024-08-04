СМИ: США направили на Ближний Восток эскадрилью стелс-истребителей

По информации портала, Вашингтон направил в регион группу стелс-истребителей F-22 Raptors. Издание ссылается на информированный источник в Пентагоне.

Место базирования эскадрильи на Ближнем Востоке и ее задачи не раскрываются.

Ранее трое официальных лиц США и Израиля допустили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, передает «Радиоточка НСН».

