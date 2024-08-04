СМИ: США направили на Ближний Восток эскадрилью стелс-истребителей

Военно-воздушные силы США направили на Ближний Восток эскадрилью истребителей пятого поколения на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном, сообщало издание Air And Space Forces Magazine.

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По информации портала, Вашингтон направил в регион группу стелс-истребителей F-22 Raptors. Издание ссылается на информированный источник в Пентагоне.

Место базирования эскадрильи на Ближнем Востоке и ее задачи не раскрываются.

Ранее трое официальных лиц США и Израиля допустили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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