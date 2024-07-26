В США заявили, что не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ

Вашингтон продолжит поддерживать Киев и не пойдет на уступки России в вопросе контроля над вооружениями, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление помощника главы Госдепа США Мэллори Стюарт.

«Они заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — заявила она.

Дипломат подчеркнула непоколебимость позиции США.

Также Стюарт заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой и Пекином проблематику контроля над вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

