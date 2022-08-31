В США заявили, что Байден хочет «полностью уничтожить» Запад

Глава белого дома Джо Байден ведет политику, которая может «полностью уничтожить» Запад, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление ведущего Fox News Такера Карлсона.

Байден идёт на второй президентский срок

По его словам, президент призывает российского лидера Владимира Путина «уступить» в украинском конфликте. При этом репутация Путина не страдает из-за ситуации вокруг Украины, сообщил телеведущий. В то же время Байден смотрит на это и говорит, что Соединенные Штаты не остановятся, пока «русские не уступят».

«На самом деле, это имеет смысл только в том случае, если цель (Байдена) – полностью уничтожить Запад», – считает Карлсон. Он отметил, что американский лидер хочет «освободить место» для китайского глобального господства.

Напомним, Байден намерен избираться на второй срок. Соответствующую заявку получил избирком США. Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСШАДжо Байден
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