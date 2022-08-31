В США заявили, что Байден хочет «полностью уничтожить» Запад

По его словам, президент призывает российского лидера Владимира Путина «уступить» в украинском конфликте. При этом репутация Путина не страдает из-за ситуации вокруг Украины, сообщил телеведущий. В то же время Байден смотрит на это и говорит, что Соединенные Штаты не остановятся, пока «русские не уступят».

«На самом деле, это имеет смысл только в том случае, если цель (Байдена) – полностью уничтожить Запад», – считает Карлсон. Он отметил, что американский лидер хочет «освободить место» для китайского глобального господства.

Напомним, Байден намерен избираться на второй срок. Соответствующую заявку получил избирком США. Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.

