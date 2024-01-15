Американский эсминец подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов

Обстрел был организован хуситами. В направлении американского корабля была запущена противокорабельная крылатая ракета. Ее сбил у побережья Йемена вблизи Ходейды американский истребитель.

Ранее США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

