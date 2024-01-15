Американский эсминец подвергся в Красном море обстрелу со стороны хуситов

Эсминец ВМС США Laboon подвергся ракетной атаке в Красном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское центральное командование.

СМИ: удары по Йемену лишь на 20-30% снизили наступательный потенциал хуситов

Обстрел был организован хуситами. В направлении американского корабля была запущена противокорабельная крылатая ракета. Ее сбил у побережья Йемена вблизи Ходейды американский истребитель.

Ранее США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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