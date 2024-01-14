СМИ: удары по Йемену лишь на 20-30% снизили наступательный потенциал хуситов

После удара США и Великобритании большая часть наступательных возможностей хуситов осталась нетронутой, сообщает The New York Times.

Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности за удары по Йемену

По данным здания, при этом авиаудары подорвали способность группировки осуществлять сложные ракетные и беспилотные атаки.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена за нанесение ударов по йеменскому движению «Ансар Алла» (хуситы), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияСШАЙемен

Горячие новости

Все новости

партнеры