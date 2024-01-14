СМИ: удары по Йемену лишь на 20-30% снизили наступательный потенциал хуситов
14 января 202405:01
После удара США и Великобритании большая часть наступательных возможностей хуситов осталась нетронутой, сообщает The New York Times.
По данным здания, при этом авиаудары подорвали способность группировки осуществлять сложные ракетные и беспилотные атаки.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена за нанесение ударов по йеменскому движению «Ансар Алла» (хуситы), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru