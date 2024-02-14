В США заверили Уилана, что работают над его вызволением

Ранее Блинкен рассказал, что в очередной раз созванивался с Уиланом 12 февраля. Он повторил, что освобождение Уилана – «высший приоритет» не только для Блинкена, но и президента США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что американец Пол Уилан, которого в России осудили по обвинению в шпионаже, чувствует себя брошенным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

