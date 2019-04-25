В США заподозрили Путина в подготовке к войне
Обозреватель американской газеты Los Angeles Times Леон Арон пишет, что российский президент Владимир Путин ведет себя так, будто хочет войны. Подробнее в материале НСН.
Автор статьи начинает с того, что так называемое «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года, конечно, нельзя игнорировать, но это не должно отвлекать от большей угрозы, которую Путин якобы представляет США и миру.
«Чтобы понять эту угрозу, мы должны изучить мотивацию Путина. Его политика продиктована глубоко укоренившимися убеждениями и амбициями, основанными не столько в русском патриотизме, сколько в советском патриотизме. По его мнению, конец Советского Союза был большой исторической несправедливостью, которую на его страну навлекли заговорщики извне и предатели изнутри», — пишет американский журналист.
По мнению автора, президент РФ рассматривает «прямую конфронтацию как высшую меру мужественности», будь то «из-за его тяжелого детства в трущобах послевоенного Ленинграда или его обучения дзюдо».
Обозреватель отмечает, что для Путина самым большим геополитическим достижением за последние годы была «оккупация и аннексия Крыма», что позволило поддержке главы государства «взлететь с рекордно низких 61% в конце 2013 года до рекордно высоких 86% в октябре 2014 года».
«Президент России никогда не бывает так счастлив или оживлен, как когда он описывает российское ядерное оружие, нацеленное на Соединенные Штаты, и неуязвимое для противоракетной обороны США, как он подчеркивает снова и снова. Ни один советский лидер никогда не хвастался ядерным могуществом своей страны так, как Путин», — отмечает Леон Арон.
Автор также замечает, что «милитаризм Путина» больше всего угрожает соседям России. При этом отмечается, что якобы подготовка президента Путина к войне не могла случиться в более неподходящее время, учитывая состояние российской экономики. Однако, рейтинг Путин упал до 64%, и ему необходимо это исправлять, пишет американский журналист.
«Российская конституция запрещает Путину снова баллотироваться на пост президента в 2024 году. Но если Путин, который явно хотел бы править Россией всю свою жизнь, хочет в этом поддержки со стороны россиян, он должен будет повысить свою популярность до этого времени. Как? Путин превратил себя в президента военного времени, защищающего Родину, и он полон решимости вернуть своей стране победоносный статус сверхдержавы. Что может быть лучше для достижения всех его целей, чем воевать и выиграть еще один военный конфликт», — заключает обозреватель Los Angeles Times.
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