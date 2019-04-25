В США заподозрили Путина в подготовке к войне

Обозреватель американской газеты Los Angeles Times Леон Арон пишет, что российский президент Владимир Путин ведет себя так, будто хочет войны. Подробнее в материале НСН.

Автор статьи начинает с того, что так называемое «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года, конечно, нельзя игнорировать, но это не должно отвлекать от большей угрозы, которую Путин якобы представляет США и миру.

«Чтобы понять эту угрозу, мы должны изучить мотивацию Путина. Его политика продиктована глубоко укоренившимися убеждениями и амбициями, основанными не столько в русском патриотизме, сколько в советском патриотизме. По его мнению, конец Советского Союза был большой исторической несправедливостью, которую на его страну навлекли заговорщики извне и предатели изнутри», — пишет американский журналист.