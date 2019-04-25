В мире

В США заподозрили Путина в подготовке к войне

26 апреля06:39
Алена Якушова

Обозреватель американской газеты Los Angeles Times Леон Арон пишет, что российский президент Владимир Путин ведет себя так, будто хочет войны. Подробнее в материале НСН.

Автор статьи начинает с того, что так называемое «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года, конечно, нельзя игнорировать, но это не должно отвлекать от большей угрозы, которую Путин якобы представляет США и миру.

«Чтобы понять эту угрозу, мы должны изучить мотивацию Путина. Его политика продиктована глубоко укоренившимися убеждениями и амбициями, основанными не столько в русском патриотизме, сколько в советском патриотизме. По его мнению, конец Советского Союза был большой исторической несправедливостью, которую на его страну навлекли заговорщики извне и предатели изнутри», — пишет американский журналист.

Политолог из США назвал американские СМИ большей угрозой, чем Россия

По мнению автора, президент РФ рассматривает «прямую конфронтацию как высшую меру мужественности», будь то «из-за его тяжелого детства в трущобах послевоенного Ленинграда или его обучения дзюдо».

Обозреватель отмечает, что для Путина самым большим геополитическим достижением за последние годы была «оккупация и аннексия Крыма», что позволило поддержке главы государства «взлететь с рекордно низких 61% в конце 2013 года до рекордно высоких 86% в октябре 2014 года».

«Президент России никогда не бывает так счастлив или оживлен, как когда он описывает российское ядерное оружие, нацеленное на Соединенные Штаты, и неуязвимое для противоракетной обороны США, как он подчеркивает снова и снова. Ни один советский лидер никогда не хвастался ядерным могуществом своей страны так, как Путин», — отмечает Леон Арон.

Bloomberg рассказал, как Путин может пойти по стопам Назарбаева

Автор также замечает, что «милитаризм Путина» больше всего угрожает соседям России. При этом отмечается, что якобы подготовка президента Путина к войне не могла случиться в более неподходящее время, учитывая состояние российской экономики. Однако, рейтинг Путин упал до 64%, и ему необходимо это исправлять, пишет американский журналист.

«Российская конституция запрещает Путину снова баллотироваться на пост президента в 2024 году. Но если Путин, который явно хотел бы править Россией всю свою жизнь, хочет в этом поддержки со стороны россиян, он должен будет повысить свою популярность до этого времени. Как? Путин превратил себя в президента военного времени, защищающего Родину, и он полон решимости вернуть своей стране победоносный статус сверхдержавы. Что может быть лучше для достижения всех его целей, чем воевать и выиграть еще один военный конфликт», — заключает обозреватель Los Angeles Times.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинАмериканские СМИСША

партнеры