В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1
Первую смерть от птичьего гриппа типа H5N1 зарегистрировали в американском штате Луизиана. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата, пишет RT.
По данным ведомства, пациент заразился H5N1 из-за контактов с домашними и дикими птицами и скончался после госпитализации с заражением. Умершему было более 65 лет, он имел сопутствующие заболевания.
Этот случай заражения человека птичьим гриппом в Луизиане остается единственным. Риск для граждан оценивают как низкий.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru