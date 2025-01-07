В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1

Первую смерть от птичьего гриппа типа H5N1 зарегистрировали в американском штате Луизиана. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата, пишет RT.

По данным ведомства, пациент заразился H5N1 из-за контактов с домашними и дикими птицами и скончался после госпитализации с заражением. Умершему было более 65 лет, он имел сопутствующие заболевания.

Этот случай заражения человека птичьим гриппом в Луизиане остается единственным. Риск для граждан оценивают как низкий.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей.

