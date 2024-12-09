В США задержан подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare

Полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщает Associated Press со ссылкой на комиссара полиции Нью-Йорка.

При задержании у мужчины было найдено оружие, похожее на то, которое использовалось во время преступления. Подозреваемый был арестован в ресторане McDonald’s, при себе у него оказался «пистолет-призрак», предположительно, напечатанный на 3D-принтере.

Главу UnitedHealthcare Томпсона застрелили в Нью-Йорке, подозреваемый скрылся

Начальник детективов Джозеф Кенни также сообщил, что при задержанном был найден многостраничный рукописный документ.

Ожидается, что задержанный будет оставлен под стражей, пока продолжаются расследования и сбор доказательств. Вполне вероятно, что дело будет передано в суд в ближайшие недели для дальнейшего разбирательства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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