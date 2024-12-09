В США задержан подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare

Полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщает Associated Press со ссылкой на комиссара полиции Нью-Йорка.

При задержании у мужчины было найдено оружие, похожее на то, которое использовалось во время преступления. Подозреваемый был арестован в ресторане McDonald’s, при себе у него оказался «пистолет-призрак», предположительно, напечатанный на 3D-принтере.