В США задержали женщину, подозреваемую в краже ноутбука Пелоси для России

В США задержана женщина, которую подозревают в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции США.

Ранее сообщалось, что женщина планировала продать похищенный ноутбук российским спецслужбам, но по какой-то причине его пересылка в РФ сорвалась.

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Между тем, помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался исключительно для презентаций.

Райли Джун Уильямс была задержана в понедельник в штате Пенсильвания, ей предъявлены обвинения в осознанном незаконном проникновении на запрещенную территорию, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.

По мнению экспертов, Соединенные Штаты пытаются притянуть тему «русского следа» к штурму Капитолия, надеясь одновременно воспользоваться ситуацией и отправить в тюрьму как можно больше трампистов, пишет RT.


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