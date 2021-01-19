В США задержали женщину, подозреваемую в краже ноутбука Пелоси для России
В США задержана женщина, которую подозревают в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции США.
Ранее сообщалось, что женщина планировала продать похищенный ноутбук российским спецслужбам, но по какой-то причине его пересылка в РФ сорвалась.
Между тем, помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался исключительно для презентаций.
Райли Джун Уильямс была задержана в понедельник в штате Пенсильвания, ей предъявлены обвинения в осознанном незаконном проникновении на запрещенную территорию, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.
По мнению экспертов, Соединенные Штаты пытаются притянуть тему «русского следа» к штурму Капитолия, надеясь одновременно воспользоваться ситуацией и отправить в тюрьму как можно больше трампистов, пишет RT.
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