В США задержали женщину, подозреваемую в краже ноутбука Пелоси для России

В США задержана женщина, которую подозревают в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции США.

Ранее сообщалось, что женщина планировала продать похищенный ноутбук российским спецслужбам, но по какой-то причине его пересылка в РФ сорвалась.