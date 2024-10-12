В США задержали россиянку, поцарапавшую американского пограничника

По данным ведомства, 9 октября женщина с двумя детьми направилась в Канаду для подачи заявления на предоставление убежища. Однако канадская сторона отказала россиянке и направила ее обратно в Соединенные Штаты. Американские таможенники и пограничники попытались допросить женщину. Сумина «не проявляла готовности взаимодействовать» и не хотела предоставлять личные данные.

«Когда офицеры попытались получить доступ к телефону Суминой, она схватила его и... убрала в карман. Офицеры попытались достать телефон, но она стала проявлять агрессию. Она хватала их за рубашки, царапала, впилась в запястье и левую руку одного из офицеров», — подчеркнули в прокуратуре.

Гражданке РФ грозит до восьми лет заключения.

