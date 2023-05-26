В США задержали подозреваемого в атаке на «Турецкий дом»

В США задержали человека, который может быть причастен к недавнему нападению на консульство Турции в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное полицейское управление.

Отмечается, что подозреваемый находится под стражей, однако городские стражи порядка пока не приняли решили, будет ли он впоследствии арестован.

Ранее в Турецком доме, где находится консульство страны, неизвестные разбили окна. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал атаковавших здание террористами.

