В США задержали подозреваемого в атаке на «Турецкий дом»
26 мая 202317:54
В США задержали человека, который может быть причастен к недавнему нападению на консульство Турции в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное полицейское управление.
Отмечается, что подозреваемый находится под стражей, однако городские стражи порядка пока не приняли решили, будет ли он впоследствии арестован.
Ранее в Турецком доме, где находится консульство страны, неизвестные разбили окна. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал атаковавших здание террористами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru