В США заблокировали указ Трампа о ликвидации министерства образования
Федеральный окружной суд американского штата Массачусетс заблокировал указ президента США Дональда Трампа о начале расформирования министерства образования страны. Об этом пишет Associated Press.
Трамп подписал документ 20 марта.
Суд заблокировал указ и обязал министерство восстановить сотрудников, уволенных в рамках массовых сокращений. Как отметил судья, истцы - округа Самервилл и Истхэмптон - представили «картину непоправимого ущерба», которым грозят финансовая неопределенность и задержки, ограниченный доступ к критически важной для учеников и педагогов информации, утрата основных образовательных услуг для уязвимых групп населения. По данным суда, массовые увольнения парализуют работу министерства, и утверждение властей о реорганизации, а не закрытии структуры, не соответствует действительности.
В Белом доме отметили, что цель президентского указа - повышение эффективности министерства, и администрация Трампа уже подала апелляцию на решение суда.
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