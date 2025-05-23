В США заблокировали указ Трампа о ликвидации министерства образования

Трамп подписал документ 20 марта.

Суд заблокировал указ и обязал министерство восстановить сотрудников, уволенных в рамках массовых сокращений. Как отметил судья, истцы - округа Самервилл и Истхэмптон - представили «картину непоправимого ущерба», которым грозят финансовая неопределенность и задержки, ограниченный доступ к критически важной для учеников и педагогов информации, утрата основных образовательных услуг для уязвимых групп населения. По данным суда, массовые увольнения парализуют работу министерства, и утверждение властей о реорганизации, а не закрытии структуры, не соответствует действительности.

В Белом доме отметили, что цель президентского указа - повышение эффективности министерства, и администрация Трампа уже подала апелляцию на решение суда.

