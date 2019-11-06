В США выпускают комикс по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера

Комикс по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в выборы создан The Washington Post и книжным издательством Scribner. Иллюстрированное издание поступит в продажу 3 декабря. Сейчас можно оформить предзаказ за 20 долларов.

Как сообщает The Washington Post, сюжет построен вокруг двухлетнего расследования Мюллера о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Помимо иллюстраций, в комикс вошли показания свидетелей и материалы газеты. Об этом напоминает Свободная пресса.

Как напоминает телеканал «360», до этого издание выпустило доклад спецпрокурора в печатном виде. Кроме того, стало известно, что мотивам комикса планируют снять сериал из шести эпизодов.

Между тем, ранее НСН сообщала, что Роберта Мюллера заподозрили во лжи во время июльских слушаний в Конгрессе США по итогам его почти двухлетнего расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Как пишет RealClearInvestigations, 29 мая экс-спецпрокурор провел неожиданную пресс-конференцию после того, как федеральный судья пригрозила его команде обвинением в оскорблении суда за «обманчивые» формулировки в докладе по «российскому делу».