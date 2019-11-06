В США выпускают комикс по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера
Комикс по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в выборы создан The Washington Post и книжным издательством Scribner. Иллюстрированное издание поступит в продажу 3 декабря. Сейчас можно оформить предзаказ за 20 долларов.
Как сообщает The Washington Post, сюжет построен вокруг двухлетнего расследования Мюллера о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Помимо иллюстраций, в комикс вошли показания свидетелей и материалы газеты. Об этом напоминает Свободная пресса.
Как напоминает телеканал «360», до этого издание выпустило доклад спецпрокурора в печатном виде. Кроме того, стало известно, что мотивам комикса планируют снять сериал из шести эпизодов.
Между тем, ранее НСН сообщала, что Роберта Мюллера заподозрили во лжи во время июльских слушаний в Конгрессе США по итогам его почти двухлетнего расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.
Как пишет RealClearInvestigations, 29 мая экс-спецпрокурор провел неожиданную пресс-конференцию после того, как федеральный судья пригрозила его команде обвинением в оскорблении суда за «обманчивые» формулировки в докладе по «российскому делу».
Кстати, ранее сообщалось, что спрос на печатные комиксы в России за год вырос почти на 32%. Об этом говорят данные исследования, проведённого сервисом «Авито». Лидером по росту спроса назван Челябинск, где интерес к комиксам увеличился в 2,5 раза. В Тюмени он вырос на 154%, в Воронеже — на 148%, подчёркивает RT.
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