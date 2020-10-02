В США Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях
В США продюсер Харви Вайнштейн обвинен в новых в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщает ТАСС.
Обвинения предъявила прокуратура американского округа Лос-Анджелес.
Уточняется, что 67-летнего продюсера обвиняют в домогательствах еще пять женщин. Согласно обвинению, инциденты произошли в период 2004-2013 г.
Вайнштейн в настоящее время отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк. Он заключен под стражу на 23 года. Отмечается, что в случае признания его виновным в новых обвинениях его срок может увеличиться на десятки лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- Жителей нескольких сел в Карабахе эвакуируют из-за обстрелов
- В Белом доме рассказали о состоянии зараженного COVID-19 Трампа
- Загрязнение океана привело к массовой гибели морских животных на Камчатке
- Названа больше всех заработавшая актриса в 2020 году
- В Москве не собираются вводить ограничения для продовольственных магазинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru