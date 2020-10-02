В США Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях

Обвинения предъявила прокуратура американского округа Лос-Анджелес.

Уточняется, что 67-летнего продюсера обвиняют в домогательствах еще пять женщин. Согласно обвинению, инциденты произошли в период 2004-2013 г.

Вайнштейн в настоящее время отбывает наказание в тюрьме штата Нью-Йорк. Он заключен под стражу на 23 года. Отмечается, что в случае признания его виновным в новых обвинениях его срок может увеличиться на десятки лет.



