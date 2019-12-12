Бильжо: Вайнштейн — лучший в мире продюсер, за женщин которого платят страховщики

Андрей Бильжо: «О чем это говорит? О том, что Хайри Вайнштейн лучший в мире продюсер. Потому что даже эту историю он сделал так, что своих денег он не заплатит никаких. Это первое. Во-вторых, вся история, связанная с ним, довольно спорная. Я очень хорошо понимаю женщин. Но мне жалко и этого парня, который для этих женщин сделал довольно много, они ведь стали звездами. Я боюсь, что женщины скажут, какой я противный. Но, когда журналистка приходит брать интервью ночью, и не уходит, когда человек перед ней выходит в халате, и вспоминает об этом через 15 лет, то я во-многом сомневаюсь», – в беседе с НСН сказал Андрей Бильжо.

