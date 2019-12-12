Бильжо: Вайнштейн — лучший в мире продюсер, за женщин которого платят страховщики
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Чиновникам грозит уголовная ответственность за оскорбления граждан
В Совете Федерации поддержали законопроект о введении уголовной ответственности в отношении чиновников за оскорбления россиян.
Андрей Бильжо: «Вот это уже симпатично. То есть россияне несли уголовную ответственность за оскорбление власти, а теперь пускай и чиновники несут уголовную ответственность за оскорбление россиян. Вот это я поддерживаю двумя руками. Наконец-то появился закон, который мне нравится», – в интервью НСН рассказал Андрей Бильжо.
В столице простились с Юрием Лужковым
В Москве простились с Юрием Лужковым. Бывшему столичному мэру было 83 года.
Андрей Бильжо: «Это очень противоречивая фигура. И, безусловно, харизматичная, в отличие от многих других бесцветных фигур, потому что все, что он делал, было очень ярко. Яркая фигура. У каждого будет своя оценка того, что сделал Юрий Лужков. Но человек был неординарный. Он даже как-то попросил подарить альбом с карикатурами. Я подписал: Юрию Михайловичу Лужкову, коренному москвичу от коренного москвича. Пусть земля ему будет пухом», – говорит он НСН.
За домогательства Вайнштейна поплатятся страховщики
Кинопродюсер Харви Вайнштейн договорился заплатить 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах. Ему не придётся признавать вину, а расходы покроют страховые компании. Собственных денег продюсер не заплатит.
Андрей Бильжо: «О чем это говорит? О том, что Хайри Вайнштейн лучший в мире продюсер. Потому что даже эту историю он сделал так, что своих денег он не заплатит никаких. Это первое. Во-вторых, вся история, связанная с ним, довольно спорная. Я очень хорошо понимаю женщин. Но мне жалко и этого парня, который для этих женщин сделал довольно много, они ведь стали звездами. Я боюсь, что женщины скажут, какой я противный. Но, когда журналистка приходит брать интервью ночью, и не уходит, когда человек перед ней выходит в халате, и вспоминает об этом через 15 лет, то я во-многом сомневаюсь», – в беседе с НСН сказал Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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