В США в 2020 году число убийств выросло на 30%
Число убийств в США возросло в 2020 году на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает американские СМИ со ссылкой на доклад ФБР, передает «Интерфакс».
По данным доклада, в стране в 2020 году было совершено свыше 21 тыс. убийств, в то время как годом ранее – около 16 тысяч. Отмечается, что такой рост является самым стремительным за все время отслеживания с 1960-х годов.
Также в документе указывается, что около 80% убийств были совершены с применением огнестрельного оружия. Эксперты связывают, в частности, такой рост с пандемией коронавируса.
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