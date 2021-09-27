В США в 2020 году число убийств выросло на 30%

По данным доклада, в стране в 2020 году было совершено свыше 21 тыс. убийств, в то время как годом ранее – около 16 тысяч. Отмечается, что такой рост является самым стремительным за все время отслеживания с 1960-х годов.



Также в документе указывается, что около 80% убийств были совершены с применением огнестрельного оружия. Эксперты связывают, в частности, такой рост с пандемией коронавируса.

