В США умерла старейшая женщина-сенатор
Старейшая американская женщина-сенатор Диана Файнштейн скончалась на 91 году жизни, сообщает телеканал NBC.
Представительница демократической партии стала сенатором в 1992 году. Несмотря на проблемы со здоровьем Файнштейн до последнего отказывалась покидать свой пост, заявив, что уйдёт после истечения срока полномочий в 2024 году.
Файнштейн - первая в истории женщина, ставшая мэром Сан-Франциско, а также она стала первой женщиной, представляющей штат Калифорния в верхней палате конгресса.
Также она известна, как активный сторонник мер по контролю над огнестрельным оружием и запрета на боевое оружие. Кроме того, Файнштейн критиковала методы задержания и допросов ЦРУ, разработанные после терактов 11 сентября 2001 года, в результате чего был принят закон, запрещающий использование этих методов.
«Сенатор Файнштейн всегда была готова работать с кем угодно, даже с теми, с кем она была несогласна, если это означало улучшение жизни калифорнийцев или улучшение нашей нации», — заявил руководитель её аппарата Джеймс Солс.
Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru