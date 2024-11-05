На Сахалине в возрасте 50 лет умерла старейшая лошадь в России

Самая старая лошадь в России умерла на Сахалине, животному по кличке Чайка было 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе конноспортивного клуба «Золотой мустанг».

«Погибла самая старая лошадь России, всеми любимая красавица Чайка... Чайка пришла в нашу жизнь в возрасте 33 лет, когда мы выкупили ее с бойни, и за эти 17 лет она смогла превратить каждый момент в волшебство», — отмечается в сообщении.

По данным клуба, животное умерло 28 октября.

Ранее в Перми умер известный толстый кот Крошик, напоминает 360.ru. Предварительно, у животного обнаружили метастазы во внутренних органах, а также множественные разрастания в селезенке.

