В США умер самый высокий пес в мире по кличке Зевс

Самому большому в мире немецкому догу было три с половиной года, в ноябре могло бы исполниться четыре. У Зевса обнаружили рак костей. После операции у животного развилась пневмония, из-за которой пес скончался.



В холке Зевс достигал высоты в 105 см. В Книгу рекордов Гиннесса он попал в 2022 году.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил об ужесточении в России ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

