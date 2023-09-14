В США умер самый высокий пес в мире по кличке Зевс
Самый высокий пес в мире по кличке Зевс умер в США, пишут СМИ.
Самому большому в мире немецкому догу было три с половиной года, в ноябре могло бы исполниться четыре. У Зевса обнаружили рак костей. После операции у животного развилась пневмония, из-за которой пес скончался.
В холке Зевс достигал высоты в 105 см. В Книгу рекордов Гиннесса он попал в 2022 году.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил об ужесточении в России ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик Риттер: армия России способна заблокировать ракеты ATACMS
- В Пензе двух полицейских уличили в выбивании показаний из задержанного
- Reuters: создание газового хаба в Турции приостановили из-за разногласий
- Гибрид собаки и лисы впервые открыли в Бразилии
- Экс-тренера сборной РФ Слуцкого оштрафовали за оскорбление журналиста
- В США умер самый высокий пес в мире по кличке Зевс
- ВСУ обстреляли село Азаровка Брянской области
- Wildberries опроверг сообщения о массовом взломе аккаунтов продавцов
- Эксперт Хайцеэр призвал не переплачивать дилерам ушедших из России марок
- Мультсериал от «Смешариков» вышел на платформах Южной Кореи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru