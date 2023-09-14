В США умер самый высокий пес в мире по кличке Зевс

Самый высокий пес в мире по кличке Зевс умер в США, пишут СМИ.

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Самому большому в мире немецкому догу было три с половиной года, в ноябре могло бы исполниться четыре. У Зевса обнаружили рак костей. После операции у животного развилась пневмония, из-за которой пес скончался.

В холке Зевс достигал высоты в 105 см. В Книгу рекордов Гиннесса он попал в 2022 году.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил об ужесточении в России ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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