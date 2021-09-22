В США умер актёр из сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон
В США в возрасте 57 лет умер актёр Уилли Гарсон. Причина смерти не называется. Дата и место похорон объявят позже. Об этом рассказал его приёмный сын Нейтен Гарсон.
Известность актеру принесла не только роль в сериале «Секс в большом городе». Артист также снимался во многих популярных сериалах: «Друзья», «Секретные материалы» и «Твин Пикс». Всего он исполнил роли почти в 160 карттинах и сериалах.
Ранее стало известно, что умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич.
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