В США умер актёр из сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон

В США в возрасте 57 лет умер актёр Уилли Гарсон. Причина смерти не называется. Дата и место похорон объявят позже. Об этом рассказал его приёмный сын Нейтен Гарсон.

Известность актеру принесла не только роль в сериале «Секс в большом городе». Артист также снимался во многих популярных сериалах: «Друзья», «Секретные материалы» и «Твин Пикс». Всего он исполнил роли почти в 160 карттинах и сериалах.

Ранее стало известно, что умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АктерыАктер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры