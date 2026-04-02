ВЦИОМ: Юмор стал для россиян зоной риска
Количество россиян, считающих возможным шутить про армию, сократилось за пять лет с 43% до 23%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, сообщает «Коммерсант».
В тройку наиболее проблемных тем для юмора входят: особенности здоровья — 89% респондентов не допускают шуток на этот счет, церковь — 77%, армия — 72%.
По данным исследования, несмотря на рост табу по ряду тем, юмор не исчезает, а мигрирует из публичного пространства в приватные чаты, локальные сообщества и мемную культуру с системой «свой — поймет».
Ранее россиянам рассказали, над кем нельзя шутить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
