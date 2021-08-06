Умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич

Умерла старейшая петербургская актриса, народная артистка РСФСР Галина Короткевич. Как пишет ТАСС, об этом сообщил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. Он добавил, что Короткевич скончалась вечером 5 августа, не дожив двух недель до 100-летия.

Точные дата и место прощания с артисткой пока не сообщаются.

Напомним, в Театре имени Веры Комиссаржевской Галина Короткевич служила с 1962 года и входила в группу ведущих актрис. В 2008 году для нее поставили спектакль «Шесть блюд из одной курицы», в котором она садилась на шпагат. Короткевич обладала множеством наград, среди которых премия правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

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А 24 июля стало известно, что продюсер групп «Ласковый май» и «Мираж» Алексей Мускатин умер в возрасте 59 лет. Об этом написал его коллега Андрей Разин в Instagram.

«На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны... Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа "Ласковый май". Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», - отметил Разин.

Мускатин также сотрудничал с такими музыкальными коллективами «Кар-Мэн», «Машина времени», «Воскресение», «Руки вверх» и другие.

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ФОТО: pixabay.com
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