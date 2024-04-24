Tesla может начать продавать роботов-гуманоидов в 2025 году
Нового робота Optimus от компании Tesla, который был представлен публике еще в 2022 году, планируют продавать уже в следующем году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Илона Маска.
Во время недавней телефонной конференции Маск выразил предположение, что человекоподобные роботы Optimus смогут выполнять определенные рабочие задачи уже в конце 2024 года и, возможно, начнут продаваться в открытом доступе уже в 2025 году.
Гендиректор уверен, что Tesla находится в лучшем положении среди всех возможных конкурентов по производству подобных роботов. Он отметил, что видит перспективы высокого спроса на такой продукт и рассчитывает в будущем наладить массовое производство.
Роботы-гуманоиды Optimus были созданы для восполнения нехватки рабочей силы при выполнении повторяющихся задач на производстве. Также они будут нужны в работе, которая может быть опасной для человека, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru