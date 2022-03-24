В США стоимость билетов на мюзиклы бьет рекорды

Несмотря на дороговизну билетов, 16 из 22 идущих сейчас на Бродвее мюзиклов заполняют залы на 90% и выше.

У двенадцати постановок недельные сборы превышают $1 млн.

Самым дорогим мюзиклом по сборам и средней цене билета ($283) после пандемии стал «Музыкант» с участием Хью Джекмана. Самые дорогие билеты на него продаются по $697.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проголосовал бы в Twitter за предоставление Оскара мюзиклу «Вестсайдская история».

