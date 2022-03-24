В США стоимость билетов на мюзиклы бьет рекорды
Жители Нью-Йорка после пандемии COVID-19 штурмуют театры Бродвея, устанавливая из-за повышенного спроса новые рекорды по стоимости билетов на американские мюзиклы, сообщает в четверг телеканал CNBC.
По его данным, сильнее всего за последнее время подорожали классические постановки: «Призрак оперы», «Аладдин» и «Король Лев».
Несмотря на дороговизну билетов, 16 из 22 идущих сейчас на Бродвее мюзиклов заполняют залы на 90% и выше.
У двенадцати постановок недельные сборы превышают $1 млн.
Самым дорогим мюзиклом по сборам и средней цене билета ($283) после пандемии стал «Музыкант» с участием Хью Джекмана. Самые дорогие билеты на него продаются по $697.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проголосовал бы в Twitter за предоставление Оскара мюзиклу «Вестсайдская история».
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