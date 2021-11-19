Печейкин: Был жанр мюзикл, стал - «политкоретикал»

Валерий Печейкин: «Смотрите, раньше был и есть такой жанр, как мюзикл, а сейчас появился такой жанр, который я называю политкоретикал. Это реально существующий жанр и фильм «Анна Болейн» не первый, например, может быть, вы сами слышали или видели сериал «Бриджертоны». Это сериал, в котором тот же прием, чернокожие актеры играют в тех ролях, в которых они исторически не могли быть представлены. Так происходит и в России, возьмите любое историческое кино от «Мария, спаси Москву», где Сталин встречается со святой Матроной до «Т-34». Это всегда альтернативная история. Ну, а если вы хотите, чтобы все было по-настоящему, то смотрите документальное кино, его тоже очень много. Выбор за вами», - объяснил драматург.

