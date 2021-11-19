Печейкин: Был жанр мюзикл, стал - «политкоретикал»
Валерий Печейкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Зрители в США не оценили чернокожую королеву Англии в фильме «Анна Болейн».
В комментариях под видео, размещенным на YouTube, большинство пользователей оставило негативные отзывы при том, что сериал выйдет только 9 декабря на сервисе AMC+.
Валерий Печейкин: «Смотрите, раньше был и есть такой жанр, как мюзикл, а сейчас появился такой жанр, который я называю политкоретикал. Это реально существующий жанр и фильм «Анна Болейн» не первый, например, может быть, вы сами слышали или видели сериал «Бриджертоны». Это сериал, в котором тот же прием, чернокожие актеры играют в тех ролях, в которых они исторически не могли быть представлены. Так происходит и в России, возьмите любое историческое кино от «Мария, спаси Москву», где Сталин встречается со святой Матроной до «Т-34». Это всегда альтернативная история. Ну, а если вы хотите, чтобы все было по-настоящему, то смотрите документальное кино, его тоже очень много. Выбор за вами», - объяснил драматург.
Сериал «Игра в кальмара» завоевал голливудскую награду за лучший саундтрек
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил приз в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music In Media Awards
Валерий Печейкин: «Я этот сериал посмотрел, он мне очень нравится. Там действительно потрясающая музыка, которая достойна многих и многих наград. Композитором выступил Чон Чже Иль. Он сделал невероятно крутую музыку», - отметил он.
Гендиректор МХАТ снял с репертуара спектакль с участием Бузовой
Новый генеральный директор Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», роль в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова.
Валерий Печейкин: «Можно долго рассуждать о том, почему это произошло, почему пришел Кехман, ушел Бояков, сняли спектакль с Ольгой Бузовой. Я действительно читал разную информацию и она очень противоречива. Я скажу, что мне повезло быть на премьере «Чудесного грузина». Возможно, когда я буду уже очень-очень пожилым, я буду раскачиваться в кресле-качалке и напевать «Мало половин». И внуки будут спрашивать у меня: «Дедушка, а правда ты видел Ольгу Бузову в спектакле «Чудесный грузин»?» И отвечу им: «правда»», - сказал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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