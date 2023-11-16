В США спикер Палаты представителей поддержал расследование против Байдена

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон поддержал ход расследования в отношении главы государства Джо Байдена, которое может закончиться его импичментом, сообщает РИА Новости.

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По его словам, расследование по импичменту выявило коррупционный характер действий семьи президента. Также Байден вместе с представителями Белого дома неоднократно лгал относительно своей вовлеченности в деловые операции родственников. Выявлены десятки миллионов долларов, полученных от противников за рубежом через подставные компании, которые подконтрольны сыну и брату президента, а также их деловым партнерам.

Следующим шагом на пути расследования должен стать вызов свидетелей.

Ранее надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США вызвал для дачи показаний сына и брата американского лидера Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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