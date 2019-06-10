В США советуют России быть осторожнее с Китаем
Союз Москвы и Пекина выгоден обеим сторонам, но с течением времени преимущество будет у последнего, пишет обозреватель Bloomberg. Подробнее в материале НСН.
России следует быть осторожнее в вопросе союза с Китаем, несмотря на очевидные преимущества в виде противовеса Соединенным Штатам. Такое мнение в статье для Bloomberg выразил Джеймс Ставридис, сообщает спецкор НСН.
«Россия должна быть осторожна в своих желаниях. Китайские власти с тоской смотрят на бескрайние, безлюдные и богатые ресурсами территории Сибири, так же, как моя собака смотрит на стейк. Путин, который является раздражающе одаренным тактиком, может совершить стратегическую оплошность, переусердствовав, если будет добиваться официального альянса. Со временем доминирующим партнером наверняка станет Пекин, а не Москва. Но на данный момент более тесные связи с Китаем предоставят России новые рынки, политическую поддержку и, прежде всего, противовес США», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.
Автор отмечает, что российско-китайское партнерство становится более ценным на фоне процессов, разделяющих в данный момент Европу, как, например, процесс выхода Великобритании из Евросоюза и рост популярности авторитаризма в Польше и Венгрии.
В свою очередь, Соединенным Штатам и их союзникам обозреватель Bloomberg советует обратить особое внимание на развивающееся сотрудничество между Россией и Китаем. В частности, автор рекомендует внимательнее собирать разведданные, чтобы понять, куда это сотрудничество может привести, а также делать все возможное для объединения Европы и укрепления альянсов, партнерств и дружеских отношений по периферии Азии.
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