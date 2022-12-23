СМИ: В США призвали снять с продажи «ТераФлю» из-за неэффективности
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребовало прекратить продажу порошков от гриппа и простуды Theraflu из-за неэффективности, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Также речь идет об антигистаминных препаратах Benadryl, отхаркивающих Mucinex, жаропонижающих Tylenol.
Сразу в нескольких исследованиях отмечается, что прием вышеперечисленных средств не облегчает состояние пациентов.
Сообщается, что ученые ранее уже заявляли о неэффективности препаратов, но никаких результатов не последовало, что связывают с «низким риском причинения вреда» на фоне употребления этих лекарств.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.
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