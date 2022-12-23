СМИ: В США призвали снять с продажи «ТераФлю» из-за неэффективности

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребовало прекратить продажу порошков от гриппа и простуды Theraflu из-за неэффективности, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Также речь идет об антигистаминных препаратах Benadryl, отхаркивающих Mucinex, жаропонижающих Tylenol.

Сразу в нескольких исследованиях отмечается, что прием вышеперечисленных средств не облегчает состояние пациентов.

Врач рассказал, чем лечить вирус гриппа

Сообщается, что ученые ранее уже заявляли о неэффективности препаратов, но никаких результатов не последовало, что связывают с «низким риском причинения вреда» на фоне употребления этих лекарств.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СШАЛекарства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры