Ветеран американских ВМС Шон Спунтс заявил, что президент России был прав по поводу действий и целей Вашингтона на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

«Байден публично заявлял, что его цель — унизить Россию как мировую державу, чтобы та больше никогда не могла угрожать соседям. Эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет просто вывести российский войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму», - сказал Спунтс.

По его словам, в этом и заключается главное отличие целей Байдена и Зеленского. Он пояснил, что американский лидер одержим «крахом России в военном и экономическом отношении».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что российским властям необходимо задуматься о введении военного положения в приграничных с Украиной регионах, а также рассмотреть возможность мобилизации. Он также обратил внимание на то, что на Украине присутствуют военные НАТО.

