В США с октября намерены ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
Белый дом анонсировал распоряжение, согласно которому ужесточаться условия рассмотрения заявлений на выдачу грин-карты (дает право на постоянное проживание в США). Ожидается, что нововведение вступит в силу с 15 октября 2019 года, сообщает РИА Новости.
Суть распоряжения заключается в том, что подающих на выдачу грин-карты теперь будут усиленно проверять, насколько они состоятельны и насколько нуждаются в социальных выплатах. Как отмечается, это делается для того, чтобы потенциальные иммигранты не становились обузой для общества.
Как пишет агентство, уже поданные заявления на грин-карты нововведение не затронет. В мае текущего года сообщалось, что Трамп планирует отменить грин-карты.
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