Трамп планирует отметить грин-карты
Дональд Трамп объявил о планах реформировать американскую миграционную систему, передает «Интерфакс».
Реформа преследует две цели: защитить границы США и положить конец нелегальной иммиграции и привлекать в страну лучшие кадры из числа иммигрантов.
Доля высококвалифицированных мигрантов должна вырасти с 12% до 57%.
Трамп также объявил о планах заменить грин-карты на новые визы «Build America Visa».
Борьба против нелегальной иммиграции была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
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