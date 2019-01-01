Трамп планирует отметить грин-карты

Дональд Трамп объявил о планах реформировать американскую миграционную систему, передает «Интерфакс».

Реформа преследует две цели: защитить границы США и положить конец нелегальной иммиграции и привлекать в страну лучшие кадры из числа иммигрантов.

Доля высококвалифицированных мигрантов должна вырасти с 12% до 57%.

Трамп также объявил о планах заменить грин-карты на новые визы «Build America Visa».

Борьба против нелегальной иммиграции была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

