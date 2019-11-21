В США россиянина Лисова приговорили к четырем годам тюрьмы

По данным агентства, Лисов окажется на свободе уже через несколько месяцев, поскольку суд учел уже отбытый россиянином срок в тюрьме. Отмечается, что прокурор требовал суд назначить программисту пять лет лишения свободы.

Напомним, российский программист с начала 2018 года находится в США, куда его экстрадировали после задержания в Испании в январе 2017 года. Ему было предъявлено обвинение в краже $855 тысяч со счетов американцев при помощи хакерской программы.



