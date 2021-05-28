В США российский газ назван самым грязным в мире

Полученный в России природный газ - «самый грязный» в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

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По этой причине она выступила против строительства трубопровода «Северный поток-2».

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин, помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле»,— сказала Грэнхолм.

Ранее власти Польши выразили разочарование предполагаемым завершением строительства газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия санкций США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда, генерала ФСБ Владимира Джабарова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2СШАГазопровод
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