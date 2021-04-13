В США рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от J&J
Власти США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, передает ТАСС.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на New York Times, шесть случае тромбозов были выявлены у женщин в возрасте 18-48 лет. Одна из них скончалась, вторая была госпитализирована в критическом состоянии.
Всего в США этой вакциной привито 7 млн человек.
Ранее регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза. В заявлении организации говорится, что осложнения в виде образования тромбов должны быть внесены в список редких побочных эффектов этого препарата от COVID-19.
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