В США рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от J&J

Власти США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, передает ТАСС.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на New York Times, шесть случае тромбозов были выявлены у женщин в возрасте 18-48 лет. Одна из них скончалась, вторая была госпитализирована в критическом состоянии.

Всего в США этой вакциной привито 7 млн человек.

Ранее регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза. В заявлении организации говорится, что осложнения в виде образования тромбов должны быть внесены в список редких побочных эффектов этого препарата от COVID-19.

