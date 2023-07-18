Американскую супермодель арестовали за хранение марихуаны

Американскую супермодель Джиджи Хадид арестовали за хранение марихуаны, сообщает портал TMZ.

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27-летняя Хадид прилетела на частном самолете из США на Каймановы острова. По прибытии таможенники нашли в багаже модели небольшое количество марихуаны. Хадид и ее компаньон были арестованы по обвинению во ввозе наркотических веществ и отправлены в Королевский центр содержания под стражей Каймановых островов.

После залога в размере тысячи долларов модель освободили из-под стражи до судебного разбирательства.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в съемной квартире актера из сериала «Чикатило» обнаружили нарколабораторию.

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ФОТО: Екатерина Чеснокова
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