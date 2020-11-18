В США разрешили самостоятельное использование теста на COVID-19 в домашних условиях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) экстренно одобрило первый тест на COVID-19, который можно использовать самостоятельно в домашних условиях. Об этом сообщается на сайте FDA.

В управлении уточнили, что Lucira COVID-19 – это молекулярный тест для обнаружения коронавирусной инфекции. Отмечается, что разрешение на использование теста было выдано в экстренном порядке.

Для прохождения теста нужно сделать забор из носовой полости и поместить биоматериал в пробирку с реагентом. Готовый результат можно будет получить в течение получаса. Тест-система предназначена для людей старше 14 лет, сейчас ее можно получить только по предписанию врача.



