В США разрешили самостоятельное использование теста на COVID-19 в домашних условиях
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) экстренно одобрило первый тест на COVID-19, который можно использовать самостоятельно в домашних условиях. Об этом сообщается на сайте FDA.
В управлении уточнили, что Lucira COVID-19 – это молекулярный тест для обнаружения коронавирусной инфекции. Отмечается, что разрешение на использование теста было выдано в экстренном порядке.
Для прохождения теста нужно сделать забор из носовой полости и поместить биоматериал в пробирку с реагентом. Готовый результат можно будет получить в течение получаса. Тест-система предназначена для людей старше 14 лет, сейчас ее можно получить только по предписанию врача.
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