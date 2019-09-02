В США разработали законопроект, предусматривающий смертную казнь за массовые убийства

В США сообщили о разработке законопроекта, согласно которому для виновных в массовых убийствах людей предусматривается смертная казнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата вице-президента Марка Шорта.

Документ разработан Министерством юстиции США. Ожидается, что проект станет частью финального варианта, который Белый дом направит на рассмотрение в Конгресс.

Напомним, в начале августа в разных штатах Америки произошли нападения с огнестрельным оружием на толпы людей. В инцидентах погибло более 30 человек. После этого Трамп распорядился разработать проект с целью введения смертной казни за массовые убийства.



