В США разработали законопроект, предусматривающий смертную казнь за массовые убийства
В США сообщили о разработке законопроекта, согласно которому для виновных в массовых убийствах людей предусматривается смертная казнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата вице-президента Марка Шорта.
Документ разработан Министерством юстиции США. Ожидается, что проект станет частью финального варианта, который Белый дом направит на рассмотрение в Конгресс.
Напомним, в начале августа в разных штатах Америки произошли нападения с огнестрельным оружием на толпы людей. В инцидентах погибло более 30 человек. После этого Трамп распорядился разработать проект с целью введения смертной казни за массовые убийства.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СМИ сообщили причину отсрочки российско-украинского обмена заключенными
- Путин прокомментировал инцидент с чиновницей, назвавшей россиян быдлом
- В США разработали законопроект, предусматривающий смертную казнь за массовые убийства
- Объявлена дата прощания с российской девочкой, погибшей в Турции
- В Ярославле произошла авария с тремя автобусами