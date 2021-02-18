В США расследуют возможное занижение числа жертв COVID-19

ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года, сообщает телекомпания ABC.

Ранее власти штата говорили 8,7 тысячи умерших, но потом выяснилось, что их число занижено на 50%. В суд уже вызваны сотрудники администрации штата, отвечающие за предоставление этой статистики.

Поводом для начала расследования стали слова ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозы на приватной встрече с местными законодателями-демократами. Она рассказала, что власти штата не стали публиковать истинные цифры смертности от коронавируса в домах престарелых, так как опасались, что эти данные сможет использовать тогдашний президент США Дональд Трамп в своей избирательной кампании. А потому, исходя из личных и политических интересов, власти штата сообщили о смерти 8671 человека, а не более чем о 13 тысяч реально. Губернатор штата не счел это сокрытием данных, а лишь их неоперативной публикацией.

