В США рассказали, зачем России золото
Телеканал Fox Business рассказал, как Россия и Китай готовятся к миру без доллара в качестве резервной валюты. Подробнее в материале НСН.
Россия и Китай скупают золото, чтобы быть готовыми к миру, где доллар больше не является резервной валютой. Об этом американскому телеканалу Fox Business рассказал генеральный директор Euro Pacific Capital Питер Шифф.
«Они могут прочитать то, что написано на стене», — цитирует спецкор НСН г-на Шиффа.
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году. Таким образом, золотые запасы Китая в настоящее время составляют 1 950 тонн, по данным Bloomberg, а российские – 2 200 тонн.
«Россия за последние десять лет увеличила свои резервы более чем в четыре раза на фоне обещания ослабить зависимость от доллара США. По данным Bloomberg, Центробанк России купил 106 тонн [золота] в этом году. Неопределенность в торговой войне и беспокойство о состоянии мировой экономики помогли поднять цены на золото до самого высокого уровня за последние шесть лет. Драгоценный металл вырос почти на 18 процентов в этом году, а в прошлом месяце он достиг 1550 долларов за унцию впервые с апреля 2013 года», — цитирует спецкор НСН американский телеканал.
Напомним, в августе Bloomberg писал, что Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, в которые включаются валюта, золото и специальные права заимствование. Доктор экономических наук, Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в эфире НСН поддержал оценку агентства Bloomberg состояния золотовалютных резервов России.
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