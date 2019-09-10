В США рассказали, зачем России золото

Россия и Китай скупают золото, чтобы быть готовыми к миру, где доллар больше не является резервной валютой. Об этом американскому телеканалу Fox Business рассказал генеральный директор Euro Pacific Capital Питер Шифф.

«Они могут прочитать то, что написано на стене», — цитирует спецкор НСН г-на Шиффа.

Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году. Таким образом, золотые запасы Китая в настоящее время составляют 1 950 тонн, по данным Bloomberg, а российские – 2 200 тонн.