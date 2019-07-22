В США рассказали о страхах Владимира Путина

Речь идет о протестах в Москве в связи с недопущением до выборов в Мосгордуму ряда независимых кандидатов. По данным The Washington Post, в них приняли участие свыше 20 тысяч человек. Издание называет дисквалификацию кандидатов, среди которых был активист Илья Яшин, «сырым фарсом» и отмечает, что москвичи не стали с этим мириться.

«Почему Путин сделал это? Чего он боится? В случае избрания независимые кандидаты получат легитимность в одном из основных политических органов России, и у них будут права подвергать сомнению городскую политику и искать соответствующие документы. Путин недавно столкнулся со значительными вспышками массовых протестов, включая демонстрации против строительства храма в Екатеринбурге. Его потрясли огромные демонстрации против него в 2011 и 2012 годах из-за фальсификаций на парламентских выборах и его высокомерной перестановки с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он мог подумать, что может просто предать независимых кандидатов в Москве забвению. В этом он был неправ», — передает спецкор НСН мнение американской газеты.

Напомним, что в российской столице зарегистрировано 233 кандидата в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут 8 сентября. Отказано в регистрации 57 кандидатам.

