В США рассказали о состоянии здоровья Грайнер после возвращения из РФ
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в хорошем расположении духа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента США Джона Кирби.
По его словам, со здоровьем спортсменки все в порядке. «Просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество», — заявил политик.
Кирби отметил, что сейчас спортсменка находится в военном медицинском центре в Техасе.
Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 096 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 718 / сут.
- Десятки машин попали в аварию в Татарстане из-за непогоды
- В США рассказали о состоянии здоровья Грайнер после возвращения из РФ
- Президент Финляндии Ниинисте: Необходимо продолжать сотрудничать с РФ
- Президент Сербии созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности
- Борреля беспокоит отказ Турции от антироссийских санкций
- Пушилин освободил от должности главу Дебальцева
- Макрон и Зеленский обсудили подготовку к конференциям в Париже по помощи Украине
- Транспортная прокуратура проверяет сигнализацию в терминале Шереметьево
- Отставной генерал Яковлефф призвал ВСУ бомбить российские парады 9 мая
- МО РФ: При наступлении на донецком направлении ВС РФ контратаковали ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru