В США рассказали о состоянии здоровья Грайнер после возвращения из РФ

По его словам, со здоровьем спортсменки все в порядке. «Просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество», — заявил политик.

Кирби отметил, что сейчас спортсменка находится в военном медицинском центре в Техасе.

Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

