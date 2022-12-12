В США рассказали о состоянии здоровья Грайнер после возвращения из РФ

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится в хорошем расположении духа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента США Джона Кирби.

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По его словам, со здоровьем спортсменки все в порядке. «Просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество», — заявил политик.

Кирби отметил, что сейчас спортсменка находится в военном медицинском центре в Техасе.

Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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