В США рассказали о секретном космическом оружии против РФ и КНР

Как говорят эксперты, таким образом, Пентагон покажет возможным противникам - Китаю и России, новую противоспутниковую разработку. Изначально презентация была запланирована в августе в рамках мероприятия National Space Symposium. Подготовка к рассекречиванию шла несколько месяцев, однако ситуация вокруг вывода американских военных из Афганистана изменила планы.

Доступ к информации о секретном оружии имеют лишь высокопоставленные чиновники американского правительства, передает Breaking Defense. Речь идет о системе, которая позволяет привести в неработоспособное состояние или уничтожить спутник, или космический корабль.

Ранее концерн «Калашников» разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео испытаний нового секретного российского оружия.

Свой ролик авторы назвали «Когда кадр важней дрона», видимо имея в виду устройство, которое было сбито взрывной волной во время съёмок и уничтожено.

