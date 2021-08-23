В США рассказали о секретном космическом оружии против РФ и КНР

В ближайшее время военное ведомство США обнородует секретное космическое оружие, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на источники.

«Калашников» опубликовал видео испытаний нового секретного российского оружия

Как говорят эксперты, таким образом, Пентагон покажет возможным противникам - Китаю и России, новую противоспутниковую разработку. Изначально презентация была запланирована в августе в рамках мероприятия National Space Symposium. Подготовка к рассекречиванию шла несколько месяцев, однако ситуация вокруг вывода американских военных из Афганистана изменила планы.

Доступ к информации о секретном оружии имеют лишь высокопоставленные чиновники американского правительства, передает Breaking Defense. Речь идет о системе, которая позволяет привести в неработоспособное состояние или уничтожить спутник, или космический корабль.

Ранее концерн «Калашников» разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео испытаний нового секретного российского оружия.

Свой ролик авторы назвали «Когда кадр важней дрона», видимо имея в виду устройство, которое было сбито взрывной волной во время съёмок и уничтожено.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ОружиеКитайРоссияПентагон
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