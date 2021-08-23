В США рассказали о секретном космическом оружии против РФ и КНР
В ближайшее время военное ведомство США обнородует секретное космическое оружие, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на источники.
Как говорят эксперты, таким образом, Пентагон покажет возможным противникам - Китаю и России, новую противоспутниковую разработку. Изначально презентация была запланирована в августе в рамках мероприятия National Space Symposium. Подготовка к рассекречиванию шла несколько месяцев, однако ситуация вокруг вывода американских военных из Афганистана изменила планы.
Доступ к информации о секретном оружии имеют лишь высокопоставленные чиновники американского правительства, передает Breaking Defense. Речь идет о системе, которая позволяет привести в неработоспособное состояние или уничтожить спутник, или космический корабль.
Ранее концерн «Калашников» разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео испытаний нового секретного российского оружия.
Свой ролик авторы назвали «Когда кадр важней дрона», видимо имея в виду устройство, которое было сбито взрывной волной во время съёмок и уничтожено.
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